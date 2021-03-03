سويسرا تصوت على حظر النقاب فى استفتاء يوم الأحد

رويترز

تشير استطلاعات الرأي السويسرية إلى أن أغلب السويسريين سيؤيدون حظر النقاب في استفتاء يورم الأحد المقبل ليصبح قانونا.

وقال وولتر وبمان عضو البرلمان عن حزب الشعب السويسري ورئيس لجنة الاستفتاء "من تقاليدنا في سويسرا ألا نخفي الوجه. هذه علامة على حرياتنا الأساسية".

وجاء الاقتراح قبل ظهور جائحة كورونا التي أجبرت جميع البالغين على تغطية وجوههم بالكمامات للحد من انتشار العدوى. وحصل الاقتراح على تأييد كاف لإجراء الاستفتاء في 2017.

ولا يتطرق الاقتراح للدين الإسلامي بشكل مباشر ويستهدف كذلك منع المحتجين ومشجعي كرة القدم من مثيري الشعب من تغطية وجوههم لكن الساسة المحليين ووسائل الإعلام وصفوه بأنه حظر البرقع.

ويُعّمق الاقتراح العلاقات المتوترة بين سويسرا والمسلمين بعد أن صوت المواطنون على حظر بناء مآذن جديدة في عام 2009. وتفرض مقاطعتان بالفعل حظرا على غطاء الوجه.

وحظرت فرنسا ارتداء النقاب الكامل في الأماكن العامة في 2011 وتطبق الدنمرك والنمسا وهولندا وبلغاريا حظرا كاملا أو جزئيا على النقاب في الأماكن العامة.