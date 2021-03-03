اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 10:41 ص
خالد صلاح
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سلطنة عمان توقع اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:32 ص
سلطنة عمان توقع اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار البنك المركزى العمانى - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت مصادر إن سلطنة عمان جمعت قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار، في صفقة استقطبت اهتمام مجموعة واسعة من البنوك الإقليمية والعالمية.

كانت مصادر قالت لرويترز في يناير إن الدولة الخليجية، المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جانب جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ما قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.

وقالت المصادر إن الصفقة تمت في نهاية المطاف عند 2.2 مليار دولار الأسبوع الماضي. ولم ترد وزارة المالية في عمان حتى الآن على طلب للتعليق.

 


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