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سلطات إقليم كردستان العراق تعلن القبض على منفذى هجمات أربيل الصاروخية

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:31 م
سلطات إقليم كردستان العراق تعلن القبض على منفذى هجمات أربيل الصاروخية مطار أربيل - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق تعلن القبض على منفذي هجمات أربيل الصاروخية.

وفى وقت سابق قال نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان: "توصلنا إلى معلومات جديدة بهجوم أربيل في التحقيق المشترك مع بغداد"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وقبلها أكدت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن أمريكيين يشاركون بغداد وإقليم كردستان بالتحقيقات بهجوم أربيل مصادر لقناة العربية، إن الصواريخ المستخدمة بهجوم أربيل قدمتها إيران.

 

 


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