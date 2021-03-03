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سكاى نيوز: مسئولون أمريكيون كبار يجتمعون بقيادات من الحوثى فى سلطنة عمان

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:27 م
سكاى نيوز: مسئولون أمريكيون كبار يجتمعون بقيادات من الحوثى فى سلطنة عمان الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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اجتمع مسؤولون أمريكيون كبار مع مسؤولين من جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وحث المسئولون الأمريكيون، الحوثيين على إجراء محادثات مع السعودية ووقف الهجوم على مأرب.

وضم لقاء سلطنة عمان مسؤولين أمريكيين وممثلين عن الحوثيين.

وفى وقت سابق دعت السعودية، مجلس الأمن الدولي، إلى الاستمرار فى تحمل مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتهم، فيما تستمر أعمال الإرهاب في تقويض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، وتقويض مصداقية قرارات المجلس.


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