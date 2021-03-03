اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 10:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سكاى نيوز: توقيف ضباط وعناصر من الجيش والشرطة العراقية بعد هجوم عين الأسد

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:11 م
سكاى نيوز: توقيف ضباط وعناصر من الجيش والشرطة العراقية بعد هجوم عين الأسد قاعدة عين الاسد
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، توقيف ضباط وعناصر من الجيش والشرطة العراقية للتحقيق معهم على خلفية الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد.

وقالت قناة سكاى نيوز الإخبارية، إن التحقيقات كشفت عن وجود خلل في عمل نقاط التفتيش والنقاط الأمنية في محيط القاعدة الأمريكية بالعراق.

ولفتت قناة سكاى نيوز الإخبارية، إلى أن المؤشرات الأولية توضح أن المهاجمين تمكنوا من عبور النقاط الأمنية من دون تفتيش.

وأوضحت قناة سكاى نيوز الإخبارية، أن كاميرات المراقبة أظهرت مرور السيارة التي كانت تحمل منصة الصواريخ من دون تفتيشها في أحد الحواجز العسكرية.


العراق

قاعده عين الأسد

هجوم صاروخى

ازمه العراق

اخر الاخبار

الجيش العراقى

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة