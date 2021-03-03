سقوط صاحب محل بحوزته 1530 عبوة سجائر مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب محل بحوزته 1530 عبوة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، قبل بيعها على المواطنين بالسوق وحرر محضر بالواقعة.

تلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بمحافظة القاهرة، وبحوزته (1530) عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، قام المذكور بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.

وبمواجهته اعترف ببيعه السجائر بالسوق السوداء لكسب مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.