سقوط ربة منزل وعاطل يتاجران فى المخدرات بمدينة السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على ربة منزل وعاطل بحوزتهما مواد مخدرة قبل بيعها على عملائهم فى السلام.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، من ضبط ربة منزل مقيمة بالسلام أول ولديها معلومات جنائية حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهتها اعترفت بحيازتها المواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، كما أضافت بتحصلها على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، مقيم فى بلبيس بالشرقية حال استقلاله إحدى السيارات وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .