وذكرت بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم /الأربعاء/ أن اللقاء بحث سبل الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والبيئة والموارد المائية وكيفية الاستفادة من الخبرات المصرية المتقدمة في تلك المجالات، تزامناً مع إطلاق وزارة الزراعة والبيئة والمياه البوروندية خطتها الشاملة لدعم وتحديث قطاعات الزراعة والبيئة والإدارة المتكاملة للموارد المائية في بوروندى.

وعبر الوزير البوروندي عن تقديره الكامل لمصر وللسيد رئيس الجمهورية، مثمناً العلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكداً على اهتمام الجانب البوروندي الفائق بتعزيز علاقاته مع مصر والاستفادة من الإمكانات والخبرات المصرية المقدرة لتعظيم الاستفادة من الثروة الزراعية والبيئية والحفاظ عليها، فضلاً عن الإدارة الرشيدة والمتكاملة للموارد المائية.