سفير الاتحاد الأوروبى يتفقد عددا من المشروعات بمركز سمالوط بالمنيا.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة والوفد المرافق له، وذلك فى إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات فى شتى المجالات.

كما سيجري الوفد زيارة ميدانية للمشروعات التى ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا في مركز سمالوط، ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، ومحمد سلطان مدير المنطقة، ومروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد ومصر شريكين وثيقين ويتمتعان بصداقة طويلة الأمد وعلاقات قوية في العديد من المجالات، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجارى لمصر والمستثمر الأجنبي المباشر الأول.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يتعاون بشكل وثيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تقديم الخدمات الرئيسية، وكذلك تنفيذ أعمال بنية تحتية صغيرة النطاق في المجتمعات المحلية، فضلاً عن تعزيز الأنشطة الاقتصادية والمهارات اللازمة للتوظيف.

واستعرض محافظ المنيا مع سفير الاتحاد الأوروبى أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها «عروس الصعيد»، من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بها، حيث أكد محافظ المنيا على حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كل ربوع الوطن، وتحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

ودعا المحافظ إلى تعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، ومن أهمها قطاع السياحة، لوضع المنيا على الخريطة السياحية مرة أخرى، حيث تضم المحافظة العديد من الحضارات التاريخية والمزارات السياحية، منها دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر.

وأشاد المحافظ بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال تفعيل الاتفاقية والتي تم توقيعها، بهدف الحد من الهجرة غير النظامية ، وإعطاء الشباب بدائل عملية من خلال تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل وتوفير مستقبل أفضل عبر إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة ولها مردود جيد.

وزار المحافظ والوفد عددا من المشروعات الجاري العمل بها ضمن الاتفاقية بمركز سمالوط ، وهي مشروع رصف طريق جبل الطير بطول 1.12 كم وبتمويل يبلغ 2.374 مليون جنيه ومشروع ترميم وصيانة مركز شباب جبل الطير القبلية بتمويل 1.458 مليون جنيه ومشروع ترميم الوحدة الصحية بجبل الطير بمركز سمالوط.



جانب من الزيارة



جانب من جولة سفير الاتحاد الأوروبى



جولة محافظ المنيا وسفير الاتحاد الأوروبى



سفير الاتحاد الأوروبى فى ديوان محافظه المنيا



سفير الاتحاد الأوروبي مع محافظ المنيا



سفير الاتحاد الأوروبي يتفقد عددا من المشروعات بمركز سمالوط بالمنيا



سفير الاتحاد الأوروبي يتفقد عددا من المشروعات



صورة جماعية مع مسؤلى محافظ المنيا



قيادات المنيا



قيادات محافظه المنيا



محافظ المنيا مع سفير الاتحاد الأوروبى



محافظ المنيا يهدى سفير الاتحاد الأوروبى درع المحافظه



محافظ المنيا يهدى سفير الاتحاد الأوروبى درع