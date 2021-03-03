اليوم السابع
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خالد صلاح
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سفارة مصر بروما تنظم ندوة لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل حول ‫سد النهضة

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:05 م
سفارة مصر بروما تنظم ندوة لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل حول ‫سد النهضة السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
/أ ش أ/

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عقدت سفارة مصر بروما ندوة لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول  سد النهضة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم الأربعاء - إنه "استمرارا لجهود وزارة الخارجية لتوضيح جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، نظمت سفارة مصر فى روما ندوة بالتعاون مع مركز الدراسات الأفريقية فى تورينو بمشاركة وفد مصر فى مفاوضات سد النهضة لشرح رؤية مصر فى هذا الملف وتوضيح آثار السد على دولتى المصب".

 


سفارة مصر بروما

اثيوبيا

نهر النيل

سد النهضة

وزارة الخارجية المصرية

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