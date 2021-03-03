سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-3-2021.. يسجل 4.13 جنيه بالبنك الأهلى

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 3-3-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.13 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ارتفع سعر اليورو الأوروبى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى 18.89 جنيه للشراء، و19.05 جنيه للبيع، مقابل 18.79 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.13 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.11 جنيه.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.20 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.12 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.10 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.