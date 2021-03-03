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زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:38 ص
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل الروسية ريختر
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الطوارئ في مقاطعة ساخالين بالشرق الأقصى الروسي عن رصدها زلزالا بقوة 6.1 درجة بمقياس ريختر بالقرب من جزيرة شيكوتان التابعة لجزر الكوريل، بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها رصدت الزلزال عند الساعة 8:22 صباح الأربعاء 3 مارس بالتوقيت المحلي (0:22 بتوقيت موسكو) على بعد 108 كيلومترات إلى الشرق من بلدة مالوكوريلسكويه على الجزيرة المذكورة، وأضافت الوزارة أن بؤرة الزلزال كانت بعمق 50 كلم.

وأكدت أنه حسب المعطيات الأولية، لم يتم تسجيل أي إصابات أو دمار. كما لم تصدر أي إنذارات بشأن احتمال موجات تسونامي.


ريختر

جزر الكوريل

روسيا

موسكو

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