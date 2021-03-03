زراعة الوادى الجديد: إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بلغت 254 ألف فدان حتى الآن

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن زراعة 254011 فدانًا من القمح حتى الآن من المستهدف زراعته بالمحافظة، فيما بلغت إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل ما يزيد عن 359100 وإجمالي المساحة المزروعة بالخضر بلغت 82670 أما مساحة البساتين فبلغت 67017 وبهذا يبلغ الإجمالي العام 508787.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، في بيان صحفي له، اليوم إن منطقة شرق العوينات احتلت المرتبة الأولى في المساحات المنزرعة بالقمح وبلغت 126135 فدانًا، موضحا أن المساحات المنزرعة شهدت زيادة في محصول القمح وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج، كما أنّ هناك لجانًا دورية للمرور على زراعات القمح وتكليفات الإدارات الزراعية بالمتابعة الدورية.

وأشار مجد، إلى إلى أنّه منذ بدء زراعة محصول القمح تم توفير التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتشكيل لجان متابعة دورية من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة مع الالتزام بضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.