اليوم السابع
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خالد صلاح
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روندا أول دولة أفريقية تتسلم لقاح فايزر المضاد لكورونا ضمن برنامج كوفاكس

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:04 م
روندا أول دولة أفريقية تتسلم لقاح فايزر المضاد لكورونا ضمن برنامج كوفاكس لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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تصل إلى رواندا اليوم الأربعاء، الجرعات الأولى من لقاح فايزر المضاد لكوفيد-19 المخصصة لقارة أفريقيا ضمن برنامج كوفاكس العالمي لتوزيع اللقاحات فيما تتسارع الجهود لتطعيم أفقر دول العالم.

وقالت وزارة الصحة إن من المقرر أن تصل الشحنة التي تشمل 102960 جرعة إلى كيجالي بعد ساعات من وصول رحلة تحمل 240 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وتعتزم رواندا تدشين حملة التطعيم يوم الجمعة، وستكون الأولوية للعاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا بشكل كبير.

وقال وزير الصحة دانييل نجاميجي خلال مراسم استلام الشحنة "سنتسلم جرعات أخرى حتى نصل إلى سبعة ملايين جرعة في إطار كوفاكس، لكن سنحصل أيضا عليها من خلال آليات أخرى مثل الاتحاد الأفريقي".

وتسعى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا لتطعيم 30 بالمئة من سكانها البالغ عددهم 12 مليونا قبل نهاية العام.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في رواندا 19111، توفي منها 265 حتى الثاني من مارس آذار.

 


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لقاح كورونا

كوفاكس

لقاح أسترازينيكا

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