ربط شبكة معلومات جامعة مطروح بأمانة المجلس الأعلى للجامعات

مطروح حسن مشالى

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، أنه تم ربط مقر شبكة معلومات الجامعة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالمركز الرئيسي للجامعات "شبكة الجامعات المصرية"، بأمانة المجلس الأعلى للجامعات، بسرعة 34 ميجا بت/ث كمرحلة أولى، ويمكن زيادتها لتصل إلى 1 جيجا بت/ث، وذلك باستخدام كابل ألياف ضوئية "فايبر"، وبنظام تشغيل(MPLS/VPN).

وأكد الدكتور مصطفى النجار على سعي الجامعة الدؤوب لتطوير البنية التحتية لنظم وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا لأهمية هذا الربط في إتاحة تبادل المعلومات وتداولها بشكل مباشر بين جامعة مطروح وجميع الجامعات الحكومية المصرية، وتوفير جميع الخدمات المقدمة للجامعات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب مثل بنك المعرفة المصرى، والدخول على شبكات البحث العلمى الأوروبية والأمريكية، وذلك من خلال معامل الجامعة.