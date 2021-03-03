اليوم السابع
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رئيس وزراء بريطانيا: تدخلنا لحماية الوظائف وسبل عيش مواطنينا طوال أزمة كورونا

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:01 م
رئيس وزراء بريطانيا: تدخلنا لحماية الوظائف وسبل عيش مواطنينا طوال أزمة كورونا بوريس جونسون
كتب محمد شعلان

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أكد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أنهم تدخلوا طوال فترة الوباء وانتشار فيروس كورونا لحماية الوظائف وسبل عيش المواطنين فى المملكة المتحدة، كما أنهم مستمرين من خلال الميزانية الحالية فى الدعم مع التخطيط للنمو فى بريطانيا.

 

وغرد بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "طوال الوباء ، تدخلنا لحماية الوظائف وسبل العيش. وتستمر هذه الميزانية في هذا الدعم وتحدد خطتنا للنمو. ونحن نستثمر في الابتكار والمهارات والبنية التحتية لإعادة البناء بشكل أفضل ورفع المستوى وإطلاق العنان لإمكانات المملكة المتحدة".

 

بوريس جونسون على تويتر
بوريس جونسون على تويتر

 

وتنبأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعودة الموظفين إلى مكاتبهم خلال أشهر قليلة رافضا فكرة أن الاغلاق الذى تسبب فيه تفشى كورونا سيؤدى إلى تحول دائم نحو العمل من المنزل.

 

وفي وقت سابق، خلال حديثه في مؤتمر لصناعة السكك الحديدية، أكد رئيس الوزراء، أنه واثق من أن العمال سيعودون إلى أنماط العمل التقليدية عندما يتم تخفيف قيود الإغلاق.

 

وقال: "أعلم أن بعض الأشخاص قد يتخيلون أن جميع المؤتمرات ستكون على هذا النحو، أو تعقد عبر Zoom، أو Teams أو ما لديك وعلينا الاستعداد لعصر جديد لا يتحرك فيه الأشخاص، ويفعلون الأشياء عن بُعد، لم يعد يتنقل".

 

وأضاف: "فى غضون بضعة أشهر قصيرة، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، سنقوم في المملكة المتحدة بإعادة فتح اقتصادنا، وبعد ذلك، صدقوني سوف ينشغل الشعب البريطاني مرة أخرى برغبتهم فى الاجتماع الحقيقى وجهًا لوجه الذي يحدث فرقًا كبيرًا في الصفقة أو أيًا كان".


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