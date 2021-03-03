رئيس كهرباء مصر العليا يؤكد تطوير شبكات الأقصر بتكلفة تتخطى المليار جنيه

أكد المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن عدد المشتركين بمحافظة الأقصر يبلغ حوالى 430 ألف مشترك، وأنه تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين من خلال تنفيذ عدة خطط (خطة طموحة – خطة ذاتية – إحلال هوائيات) بالإضافة لمشروعات منفذة للغير ليبلغ إجمالى ما تم تطويره وتنفيذه بالشبكة الكهربية خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 مبلغ مليار و20 مليون جنيه مصرى.

وأوضح أبو وردة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الطموحة بقطاع كهرباء الأقصر والممولة بقرض من الـدولة بهدف تطويـر الشـبكات خـلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 بتكلفة وقدرها 412 مليون جنيه، كما تم تنفيذ الخطة الذاتية خــــلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 بمبلغ يصل إلى حوالى 163مليون جنيه.

وكشف أبو وردة، أنه تم تنفيذ خطة إحلال هوائيات الجهد المتوسط بكابلات أرضية خــــلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيه 2020م بعدد 95 عملية بإجمالى أطوال كابلات 36.084 كم بلغ قيمة 40 مليون جنيه.

وحول المشروعات (المنفذة للغير)، قال رئيس شركة مصر العليا إنه تم تنفيذ المشروعات المطلوبة للغير للبنية التحتية لمرفق الكهرباء بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وتغذية المشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمصانع والمدارس والرى.. الخ، والتى تسهم فى تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن بقيمة بلغت حوالى 405 مليون جنيه.