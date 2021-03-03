رئيس فوسفات مصر بالوادى الجديد: ننتج 70 % من المنتح الخام على مستوى الجمهورية

أعلن المهندس محمد عبد العظيم محمد، رئيس مشروع فوسفات مصر بوزارة البترول، اليوم الأربعاء، عن أن مشروع الفوسفات بهضبة أبو طرطور بمركز الخارجة في الوادي الجديد، هو من أكبر الشركات في مصر لإنتاج الفوسفات وتشكل 70 % من انتاج الخام على مستوى الجمهورية، كما أن نقل تبعية الشركة لوزارة البترول سبب لها نقلة نوعية في ظل المتابعة المستمرة واليومية لوزير البترول المهندس طارق الملا لمنظومة العمل بالشركة وهو ما كان له صدى كبير في دفع الشركة للصدارة ونجاحها في التميز في انتاج الفوسفات.

أكد "عبد العظيم" فى بيان له، أن الشركة نجحت من خلال تعظيم الاستفادة من الخام بما حقق أعلى إيرادات للشركة، وحقق لها شهرة عالمية واسمًا وعلامة تجارية دولية في مجال انتاج الفوسفات حيث وصل حجم التصدير إلى 3 ملايين طن سنويا.

وأشار إلى، أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي، أجرت دراسات على منطقة هضبة أبو طرطور في 1985، جرى بدء الإنتاج عام 1995 للحائط الطويل بطاقة تصميمية 4.5 مليون طن سنوياً من المنجم، وفى عام 2004 تم نقل تبعية المشروع للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول بالقرار الجمهوري رقم 336 بتاريخ 14/10/2004، وتبع ذلك إنشاء خط سكك حديد أبوطرطور - قنا - سفاجا بطول 680 كيلومتراً لكى يخدم قطاعات الإنتاج والتصدير للمشروع، كما أن المشروع تحول لشركة مساهمة مصرية تتبع القانون 159 في عام 2009 تابعة لوزارة البترول المصرية.