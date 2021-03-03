رئيس حى المناخ: مصادرة 35 شيشة بالمقاهى وإزالة الإشغالات المخالفة ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شن حى المناخ بمحافظة بورسعيد ، حملة ، اليوم الأربعاء، لرفع الاشغالات والمخالفات وإزالة تعديات الباعة الجائلين، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي .

أكد الدكتور منصور بكري، رئيس حى المناخ، أن الحملة استهدفت رفع الاشغالات والمخالفات لإحداث سيولة مرورية ، فضلًا عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهى خاصة فيما يتعلق بارتداء "الكمامات" وأعمال التطهير ومسافات التباعد.

وأضاف بكري ، أن الحملة أسفرت عن ضبط وإعدام 35 شيشة، وتحرير محاضر بالمخالفة، كما تم التحفظ على عربتين يد، و4 ميزانات وشمسيتين، وإعدام 35 مدرج خشب و23 حامل خشب.

وأشار إلى أنه تم إزالة الثلاجات والاستندات والاشغالات المخالفة المقامة بمنطقة قشلاق السواحل، وإزالة مغسلة غير مرخصة لغسيل السيارات، والتحفظ على أدوات ومعدات لغسيل السيارات، مشددًا على استمرار متابعة وإزالة كافة المخالفات والاشغالات وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية.