رئيس جامعة كفر الشيخ: 22 ألفا يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول لليوم الخامس

كفر الشيخ_ محمد سليمان

قال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إنه تفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة، وإجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم 22221 طالبا وطالبة وذلك لليوم الخامس على التوالى.

وأصاف رئيس جامعة كفرالشيخ، أنه تفقد كليتى الطب البيطرى والتربية، رافقه خلالها الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور إسماعيل القن، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور ياسر الجندى، عميد كلية التربية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه خلال الفترة الصباحية أدى 12121 طالبا وطالبة الامتحان، وبلغ عدد الغياب 18 طالبا، إضافة إلى وجود 4 طلاب قاموا بتأدية امتحانهما داخل لجان خاصة، فى حين تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالة 18 حالة غش.

وأضاف دسوقى، أنه خلال الفترة المسائية أدى 10100 طالب وطالبة الامتحان وقد بلغ عدد الغياب 352 طالبا، إضافة إلى وجود حالتين غش تم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما، و"16" حالة قاموا بتأدية الامتحانات داخل لجان خاصة.

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته على حسن سير الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب وارتداء الجميع الكمامات، مؤكدا ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الجامعة ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.



متابعة الامتحانات بجامعة كفر الشيخ



الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ