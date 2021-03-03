اليوم السابع
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رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح صيدلية لخدمة مرضى المستشفيات الجامعية

الأربعاء، 03 مارس 2021 06:47 م
رئيس جامعة جنوب الوادى يفتتح صيدلية لخدمة مرضى المستشفيات الجامعية جانب من الافتتاح
قنا صابر سعيد

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افتتح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، صيدلية الشركة المصرية لتجارة الأدوية داخل حرم مستشفيات قنا الجامعية، بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا، والدكتور محمد يوسف أحمد، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتورة تهانى ممدوح العضو المنتدب لفروع وصيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور محمد إبراهيم، مدير عام الشركة لمنطقة صيدليات الصعيد، ومحمد حسني، مدير إدارة صيدليات الصعيد.

وقال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن جامعة جنوب الوادى تسعى دائماً إلى توفير جميع احتياجات مرضى المستشفيات الجامعية داخل الحرم الخاص بها من خلال عقد الشراكات المتميزة مع المؤسسات الرائدة فى مجال الخدمات الصحية بما يضمن عدم تعرض المريض لأى استغلال وتوفير أقصى درجات الراحة له.

وفى سياق آخر كان أعلن رئيس جامعة جنوب الوادى عن استقبال مستشفيات قنا الجامعية لقافلة قلوب صغيرة، بالتعاون مع مؤسسة منتدى البريطانية للمساعدات الإنسانية  Muntada Aid ، بمشاركة مجموعة من أساتذة جراحة القلب للأطفال والقسطرة التداخلية القلبية للأطفال وذلك خلال شهر مارس القادم.

وأكد الدكتور على غويل، عميد كلية الطب بقنا، أن تلك القافلة هى الثانية والتى تأتى بعد نجاح القافلة الأولى التى انعقدت عام 2019 بعلاج حوالى 50 حالة معقدة فى تخصصات القلب المفتوح والقسطرة القلبية بنسبة نجاح 100%، فى إطار السعى الدائم نحو توفير الخدمات العلاجية لأبناء جنوب الصعيد وتوفير الاحتكاك المطلوب للارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بطب قنا وأطباء المستشفيات الجامعية والأطقم الطبية بها بوجه عام.


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