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رئيس جامعة المنيا يطمئن على الالتزام بإجراءات الوقاية فى لجان الامتحانات بالكليات

الأربعاء، 03 مارس 2021 04:22 م
رئيس جامعة المنيا يطمئن على الالتزام بإجراءات الوقاية فى لجان الامتحانات بالكليات رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحانات
المنيا - حسن عبد الغفار

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قام الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم الأربعاء، بعدد من الجولات التفقدية الميدانية لكليات الألسن، والسياحة والفنادق والآداب والحقوق؛ للتأكد من انتظام سير أعمال الامتحانات بهم، والاطمئنان على الالتزام الدقيق بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المقررة بالمدرجات والقاعات التى تعقد بها الامتحانات أو بساحات الكليات، من حيث ارتداء الكمامات طوال فترة الامتحانات للطلاب والمراقبين والملاحظين ، ووضع علامات إرشادية لمسارات دخول وخروج الطلاب للجان الامتحانات لضمان عدم وجود تجمعات نهائياً سواء قبل الامتحان أو بعده بأرجاء الحرم الجامعي ، وتواجد الأطقم والكوادر الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

كما تابع رئيس الجامعة، خلال جولاته الميدانية التزام الطلاب بعدم التواجد بالحرم الجامعى عقب انتهاء الامتحانات والتزامهم بالتباعد بمسارات الدخول وخاصة بالكليات ذات الكثافة الطلابية الكبيرة كالآداب، كما أطلع رئيس الجامعة على كافة المستجدات والأعمال الخاصة بلجان إدارة الأزمات بالكليات التى من شأنها أن توفير بيئة جامعية آمنة للطلاب طوال أيام الامتحانات.

رافق رئيس الجامعة، خلال جولاته التفقدية الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هانى العربى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات ووكلائها، ومدير الأمن الإدارى بالجامعة.


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