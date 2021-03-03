رئيس جامعة المنوفية يشهد اجتماع نظام إدارة الجودة ويكرم أوائل المتدربين

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اجتماع مراجعة الإدارة لنظام إدارة الجودة ضمن فعاليات واستعدادات الجامعة للحصول على شهادة الأيزو 9001 إصدار 2015 بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، والدكتور وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة، ولفيف من مديرى العموم ومديرى الإدارات والمراجعين الداخليين.

أكد رئيس الجامعة على أهمية العمل بمعايير الجودة ليس فقط من أجل الحصول على شهادة الأيزو ولكن ليكون نظام عمل دائم ونمط حياة داخل الجامعة، وطالب مديرى الإدارات بالمزيد من التحسين والتكاتف لتأدية أدوارهم مؤكدا دعمه الدائم للجميع والشكر لكل من يساهم بجدية لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة.

وكرم رئيس الجامعة أوائل المراجعين الداخلين الذين اجتازوا الدورة التدريبية بتفوق وفازت بالمركز الأول الدكتورة منى زناتى مدير عام التفتيش الفنى والصيدلى.

تناول الاجتماع عرض نبذة عن مشروع تطوير نظام إدارة جودة الأمانة العامة للجامعة ومراجعة قرارات وتوصيات اجتماع مراجعة الإدارة السابق، ومعلومات عن أداء وفعالية نظام إدارة جودة الأمانة العامة للجامعة ومدى تحقيق أهداف الجودة وأداء العمليات ومطابقة المنتجات والخدمات ونتائج المراقبة والقياس والمراجعات.

حضر الاجتماع أيضا المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، الدكتورة رانيا عزمى نائب مدير مركز ضمان الجودة، أحمد صالح مدير إدارة التطوير وتقويم الأداء لضمان الجودة.

على جانب آخر، عقد الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسة السادسة لمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مستهلا جلسته بتكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين علي دورة ريادة الأعمال مؤكدا علي ضرورة استمرار هذه الدورات كما أعلن عن تنظيم مركز المعلومات لدورة تدريبية جديدة للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

كما استعرض الباجوري، المعايير اللازمة لاجتياز مسابقة أفضل جامعة بيئياً علي مستوي الجمهورية ضمن المشروع التطبيقي المرتبط بالمجتمع للعام الجامعي 2020/2021، مشيرا إلي تشكيل لجنة لمتابعة وضع وتنفيذ معايير الفوز بأفضل جامعة لتستمر جامعة المنوفية في مسيرة ريادتها بين جامعات مصر.

وشدد "الباجوري" علي ضرورة استمرار إتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية ومواجهة إنتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات لتطهير كافة اللجان الامتحانية للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعة متمنيا السداد والتوفيق للجميع.

كما وجه "الباجوري" التهنئة للدكتورة نرمين إحسان استاذ ورئيس قسم علم الأمراض بمعهد الكبد لتوليها منصب وكيل معهد الكبد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما وجه التحية للمرأة المصرية ولكل أم بمناسبة حلول شهر مارس الذي يضم عيد المرأة و عيد الأم.