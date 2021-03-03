رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتعيين ثلاثة وكلاء جدد

أسيوط هيثم البدرى

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عددا من القرارات الجديدة والتى تضمنت تعيين ثلاث وكلاء جدد بكليات التربية، والحقوق، وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية.

وفيما يخص كلية التربية فقد أصدر قراراً بتعيين الدكتور محمد جابر قاسم جاد المولى الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بالكلية وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة ثلاث سنوات، والدكتور حسام محمد السيد الأستاذ المساعد بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق بالعمل وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك لمدة عام، وندب الدكتور طارق محمد أبو المجد آدم الأستاذ المساعد بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة بالعمل وكيلاً لكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لمدة عام .