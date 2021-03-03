اليوم السابع
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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة سير الامتحانات

الأربعاء، 03 مارس 2021 02:15 م
رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة لمتابعة سير الامتحانات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة عدد من الملفات وسير الامتحانات بالمدارس والجامعات ومستجدات فيروس كورونا.
 
كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى بمبلغ قدره 200 مليون دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021.
 
‎يهدف مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى إلى الحد من انبعاثات الهواء من القطاعات الحيوية، فضلاً عن زيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى.
 
ومن المقرر، أن تتولى وزارة البيئة مسئولية تنفيذ المشروع الذي تتمثل عناصره في تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع ورصده وتقييمه.

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