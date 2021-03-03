رئيس الوزراء من مقر النائب العام: جميع ‏مؤسسات الدولة تسعى لرفعة شأن مصر.. فيديو

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، حيث كان فى استقباله المستشار حمادة الصاوى النائب العام، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.
واستهل رئيس الوزراء زيارته بجولة تفقدية داخل المبنى، وتعرف على أقسامه، كما تسلم درع النيابة العامة من النائب العام، وقام بالتوقيع في السجل التاريخي لهذه الهيئة القضائية العريقة، حيث كتب: "معالي الوزير السيد حمادة الصاوي، النائب العام .. أنه لشرف عظيم لى على المستوى الشخصى أن أتواجد اليوم فى هذا الصرح العالمى العملاق، الذى يعكس عراقة هذه المؤسسة التاريخية التى تنتمى لهذا الوطن العظيم .. وأننى أنتهز الفرصة لأن أوجه خالص التحية والتقدير لأعضاء هذه المؤسسة العظيمة واتمنى لسيادتكم ولهم دوام الرقي والنجاح".
وفى قاعة تحمل اسم المستشار الراحل هشام بركات، النائب العام الأسبق، تخليداً لاسمه، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة أعرب فى مستهلها عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أنها تعكس روح التعاون بين الحكومة المصرية، وأحد أهم الهيئات القضائية بالدولة، بما يؤكد تكاتف جميع مؤسسات الدولة سعيًا لرفعة شأن مصر وتقدمها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضى قُدماً في ملفات التحول الرقمي، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود في خطة التحول إلى مجتمع رقمي، لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأساليب بسيطة مُيسرة في مُختلف القطاعات، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تُولى عناية شديدة بمجال التحول الرقمى، وتسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية؛ من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات والبرامج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة