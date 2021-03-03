رئيس الوزراء السويدي عن حادث الطعن: نواجه الأعمال الشائنة بقوة مجتمعنا

كتب أحمد عرفة

أدان رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، اليوم الأربعاء، الهجوم بسكين فى بلدة فيتلاندا الجنوبية، حيث تحقق الشرطة فيه باعتباره جريمة إرهابية محتملة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم قال رئيس الوزراء السويدي: "إننا نواجه مثل هذه الأعمال الشائنة بالقوة المشتركة لمجتمعنا".

وفى وقت سابق، أعلنت الشرطة السويدية أن رجلا في العشرينات من عمره هاجم ثمانية أشخاص "بجسم حاد"، مما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة، مؤكدة أن "أحد المشتبه بهم في الحجز"، موضحة أن المهاجم نقل إلى المستشفى بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه في ساقه عند احتجازه.