وأضاف: "الانتخابات وسيلة لإعادة التضامن الاجتماعي، ويجب أن تكون السلطات ضمانًا أون تكون الانتخابات بشكل عادل وحر"، معلنًا في الوقت نفسه عزمه لقاء ممثلي المعارضة البرلمانية، من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء تيجران أفينيان، أن من مصلحة السلطات حل الأزمة السياسية في البلاد، مجددًا استعداد الحكومة لإجراء مشاورات مع المعارضة، وتفاقمت الأزمة السياسية في أرمينيا في 25 فبراير الماضي مع إصدار هيئة الأركان الأرمنية بيانا طالبت فيه بإقالة باشينيان وأعضاء حكومته.