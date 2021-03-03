اليوم السابع
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رئيس الهند يتلقى لقاح كورونا فى مستشفى الجيش بنيودلهى.. صور

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:46 ص
رئيس الهند يتلقى لقاح كورونا فى مستشفى الجيش بنيودلهى.. صور رئيس الهند خلال التطعيم
كتب محمد شعلان

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تلقى الرئيس الهندى رام نات كوفيند، لقاح كورونا، اليوم الاربعاء، فى مستشفى الجيش بالعاصمة نيودلهى، ونشر الحساب الرسمي للرئيس الهندى رام نات كوفيند، على "تويتر"، صور من خضوع الرئيس الهندى لتلقى اللقاح برفقة ابنته ضمن أكبر حملة تطعيم تنفذها الهند.

رئيس الهند على تويتر
رئيس الهند على تويتر

ووجه الرئيس الهندى، رسالة شكر إلى العاملين فى مجال الرعاية الصحية فى بلاده، قائلا: "شكر لجميع الأطباء والممرضات والعاملين الصحيين والإداريين الذين ينفذون بنجاح أكبر حملة تطعيم في التاريخ"، كما حث جميع المواطنين فى الهند المؤهلين للحصول على التطعيم.

الرئيس يتحدث الى عناصر الجيش
الرئيس يتحدث الى عناصر الجيش

 

رئيس الهند فى المركز
رئيس الهند فى المركز

 

رئيس الهند خلال التطعيم
رئيس الهند خلال التطعيم

كما تلقى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، منذ يومين، الجرعة الأولى من لقاح محلي الصنع لفيروس كورونا الاثنين، ليطلق توسعة حملة التطعيم في البلاد فيما ارتفع عدد الإصابات في بعض الولايات الكبيرة، وبات الآن كل من هم فوق الستين من العمر، أو من يبلغون 45 عاما أو أكثر ويعانون من ظروف صحية معينة، مؤهلين للتطعيم.

وسجلت الهند ثاني أكبر عدد من المصابين بالفيروس في العالم، بعد الولايات المتحدة الامريكية ، وقامت حتى الآن بتطعيم 12 مليونا من العاملين في الرعاية الصحية أو في الصفوف الأولى من حملة مكافحة الفيروس العالمي التي بدأت في منتصف يناير ، وتسعى البلاد لتطعيم 300 مليون من سكانها البالغ عددهم 1.35 مليار بحلول أغسطس.

ونشر رئيس الوزراء الهندي مودي ، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، صورة له على تويتر وهو يتلقى التطعيم في مستشفى في نيودلهي وقال "أناشد كل المؤهلين الحصول على التطعيم. معا، نجعل الهند خالية من كوفيد-19".


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