اليوم السابع
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رئيس الطب الوقائى يتابع الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية

الأربعاء، 03 مارس 2021 05:28 م
رئيس الطب الوقائى يتابع الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالغربية الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى
الغربية عادل ضرة

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تفقد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى والمدير التنفيذى للبرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة والسكان، أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حيث رافقه خلال الزيارة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد شكر مديرعام الشئون الوقائية بالمديرية، والدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات والدكتوره أمانى الحبشى مدير إدارة الأمراض المعدية.

 

وقدم الدكتور علاء عيد، الشكر لجميع المشاركين بالحملة على المجهود، فى ظل الظروف الحالية مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

وقال عيد إن المستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، ويتم التطعيم بالفرق الطبية المدربة والمنتشرة فى جميع قرى ومدن الجمهورية، تضم فرقا ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة وفرق متحركة من شقة إلى شقة.


محافظة الغربية

صحة الغربية

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال

وزارة الصحة

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