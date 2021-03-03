اليوم السابع
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رئاسة مركز باريس تجرى قرعة لتسليم مشروع الـ50 منزلا ريفيا بأرض الملك

الأربعاء، 03 مارس 2021 07:33 م
رئاسة مركز باريس تجرى قرعة لتسليم مشروع الـ50 منزلا ريفيا بأرض الملك قرعة لتسليم مشروع الـ 50 منزلا ريفيا
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أجرت الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، قرعة علنية لتحديد المنتفعين من مشروع المنازل الريفية بمنطقة أرض "الملك" بالمركز. 

أكد كمال إبراهيم، رئيس مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، أن القرعة جرت لتحديد المنتفعين من مشروع الـ 50 منزلًا ريفيًا بمنطقة "أرض الملك"، وجرى اختيار 50 منتفعًا بالقرعة العلنية منهم 20 منزلًا لأهالي قرية "جدة" المتضررين من حشرة النمل الأبيض، و20 آخرين مع أرض زراعية فقط لباقي المركز.

وأضاف كمال، أنه جرى اختيار 20 منتفعًا احتياطياً لتخلف بعض المواطنين عن الاستلام، و30 منتفًعا لباقي المنازل مع الأرض الزراعية.


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