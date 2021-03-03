رئاسة الحرمين تدفع بـ300 مهندس وفنى لصيانة كهرباء المسجد الحرام.. صور

كتب محمد شعلان

تولى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اهتماما خاصا بأعمال الصيانة على المعدات الكهربائية بالمسجد الحرام وتشغيلها وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة، وذلك وفق خطط ممنهجة مدروسة تضمن سلامة المصلين والمعتمرين في جنبات المسجد الحرام وساحاته وأروقته.

ونشرت الرئاسة العامة لشئون الحرمين على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صورا من أعمال صيانة معدات الكهرباء في المسجد الحرام.

وقال المهندس عامر اللقمانى، مساعد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة للشؤون الميدانية، يتم تغذية المسجد الحرام من خلال 4 محطات رئيسية قادمة من الشركة السعودية للكهرباء بجهد متوسط (13.8 ك ف) ومجموع أحمال يصل إلى (112) م.ف، وفق موقع رئاسة الحرمين.



جانب من اعمال الصيانة

وأضاف: "يتم تغذية محطتين رئيسيتين بالجهد المتوسط ويتم الربط بينها من خلال نظام المراقبة والتحكم (CCMS) بحيث يضمن بقاء التغذية في حال فقدان أي مغذى من شركة الكهرباء، لافتا إلى أنه في حال فقدان التغذية لعدد 2 مغذى من شركة الكهرباء يقوم النظام بتشغيل محطة التغذية الاحتياطية أوتوماتيكياً من خلال 8 مولدات بقدرة إجمالية 32 ميجا وات وبمدة لا تتجاوز الدقيقتين كحد أقصى.



صيانة وحدات الانارة



كهرباء المسجد الحرام

وتابع: "كما يتم تخفيض الجهد الكهربائي المتوسط من (13.8) ك ف إلى جهد كهربائي منخفض 400 ، عن طريق 40 محول كهربائي موزعة على 13 محطة كهربائية فرعية.

وفي ذات السياق، أشار مساعد مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة للشؤون الميدانية، إلى أن الخطة السنوية لأعمال الصيانة التي تعتمد قبل بداية كل عام لموثوقية التغذية الكهربائية خلال العام وخاصة أثناء المواسم على مدار العام تتضمن أكثر من 4000 عملية صيانة عبر فريق متخصص وذو كفاءة عالية من المهندسين والفنيين البالغ عددهم أكثر من 300 مهندس وفني.