دمياط تحقق أعلى نسبة حضور فى امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية بنسبة 99%

وأشار بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بدمياط، إلى أن ذلك يعود للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإشراك جميع الهيئات المعنية والخطة العلمية التي وضعتها المحافظ بشأن تسيير الامتحانات وفق الإجراءات الاحترازية وفي بيئة صحية آمنة وهدوء ويسر وتوجيهاتها بإقامة غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.

ويمثل ذلك انتصارا لإرادة الدولة وهدم أبواق المغرضيين في محاولاتهم البائسة لمنع الطلاب من حضور الامتحانات، ولثقة أولياء الأمور والاطمئنان على أبنائهم أثناء سير الامتحانات،

وأشار البيان، إلى أنه لم تسجل غرف العمليات أية حالات إصابة أو اشتباه بين الطلاب والمعلمين.

كما تابع "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.