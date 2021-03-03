دمياط تحقق أعلى نسبة حضور فى امتحانات نصف العام للمرحلة الابتدائية بنسبة 99%

حققت مدارس المرحلة الابتدائية بمحافظة دمياط، أعلى نسبة حضور للطلاب لأداء الامتحانات المجمعة في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وأشار بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بدمياط، إلى أن ذلك يعود للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإشراك جميع الهيئات المعنية والخطة العلمية التي وضعتها المحافظ بشأن تسيير الامتحانات وفق الإجراءات الاحترازية وفي بيئة صحية آمنة وهدوء ويسر وتوجيهاتها بإقامة غرف عمليات لمتابعة سير الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.
ويمثل ذلك انتصارا لإرادة الدولة وهدم أبواق المغرضيين في محاولاتهم البائسة لمنع الطلاب من حضور الامتحانات، ولثقة أولياء الأمور والاطمئنان على أبنائهم أثناء سير الامتحانات،
وأشار البيان، إلى أنه لم تسجل غرف العمليات أية حالات إصابة أو اشتباه بين الطلاب والمعلمين.
كما تابع "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، سير الامتحانات في عدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية، شملت أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلاب والمعلمين.
وتفقد "وكيل الوزارة" لجان الامتحانات بمدارس كفر أبو عظمة تعليم أساسي، ومدرسة الشهيد رامي زيدان الثانوية، متابعا سير الامتحانات ومدى اتباع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة وتعقيم اللجان، وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.
وأثنى وكيل الوزارة، على نظافة مدرسة كفر أبو عظمة تعليم أساسي وتنظيم دخول وجلوس الطلاب داخل اللجان معربا عن شكره وتقديره لعبير الشامي مديرة المدرسة ولجميع العاملين لجهودهم أثناء انعقاد الامتحانات.
واطمأن وكيل الوزارة من خلال غرفة عمليات المديرية على سير الامتحانات بجميع اللجان، وعدم وجود أية شكاوى من الامتحان المتعدد للصف الأول الإعدادي والإلكتروني للصف الأول الثانوي بجميع المدارس.
يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بمتابعة سير الامتحانات ومدى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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