اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 03:55 م
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دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد

الأربعاء، 03 مارس 2021 03:08 م
دخول وخروج 24 سفينة لموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، الأربعاء فى بيان صادر له اليوم، الأربعاء، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة خلال عمليات التداول ، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن حاويات.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد، أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.


بورسعيد

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