خد بالك.. 5 أخطاء نرتكبها تؤدى للشعور بألم الركبة

كتبت هند عادل

آلام الركبة هي مصدر قلق صحي شائع لدى كبار السن مع تقدم العمر، تصبح العضلات حول الغضروف المرن التي تعمل كممتص للصدمات في مفاصلنا صلبة وتفقد مرونتها وتصبح أكثر عرضة للإصابة.

ووفقا لتقرير لموقع TIMES OF INDIA عندما تبدأ هذه المشكلة في إزعاجك في سن مبكرة، فقد يكون السبب هو عادات أسلوب حياتك السيئة، يشكو المزيد من البالغين الأصغر سنًا الآن من آلام الركبة، والتي تحدث غالبًا بسبب نمط حياتهم غير المستقر أو الجلوس أو الوقوف.

5 أخطاء تؤدى للإصابة بألم الركبة



الجلوس ورجلاك متقاطعتان



ينتج ألم الركبة التدريجي في الغالب عن الجلوس مع عقد ساقيك يشتكي كل من الرجال والنساء ، الذين اعتادوا الجلوس مع وضع أرجلهم فوق الأخرى ، من مشكلة آلام الركبة إن عبور ساقك ، أو إراحة كاحلك فوق الركبة الأخرى ، أو الجلوس مع تقاطع كاحليك ، يزيد الضغط على ركبتيك بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل من أي نوع من المشاكل المتعلقة بالركبة، فإن الجلوس في هذه الأوضاع الخاصة لفترة طويلة يمكن أن يجعل الحالة أسوأ.

تأمين ركبتيك



قف بشكل طبيعي وحافظ على استرخاء ركبتيك طوال الوقت يجب أن تكون ركبتيك مثنيتين قليلاً ، مما يسمح للعضلات حول الركبة بتوفير الثبات والدعم.

تجنب ثنى الركبتين لفترات طويلة



يمكن أن يؤدي الركوع أو البقاء في وضع تنثني فيه ركبتيك لفترة طويلة إلى زيادة الضغط على المفاصل والأربطة والعضلات في حالة الركوع على أي سطح صلب ، يزداد الضغط على غضروفك وعظامك حول الركبتين حاول تجنب البقاء في هذا الوضع لفترة طويلة يجب على أولئك الذين يعانون من مشاكل في الركبة أو التهاب المفاصل تجنب هذا الوضع بشكل خاص.

ارتداء أحذية غير مريحة



الأحذية التي ترتديها يمكن أن تساهم في ألم الركبة يمكن أن يؤدي ارتداء الأحذية غير المريحة إلى اختلال التوازن والضغط على مفاصلك هذا يمكن أن يؤدي بسهولة إلى آلام المفاصل وإجهاد العضلات حتى الاستخدام المنتظم للكعوب العالية يمكن أن يكون سببًا لمشكلات ركبتك ارتدِ حذاءًا مريحًا ومبطنًا يمكنه دعم ركبتيك وكاحليك.

استخدام الكرسي الخطأ للجلوس



إذا كنت من الأشخاص الذين يتعين عليهم الجلوس في نفس الوضع لفترة طويلة أثناء العمل ، فتأكد من أن الكرسي الذي تجلس عليه مريحًا ومن الارتفاع الصحيح قد يؤدي الجلوس على أثاث مرتفع جدًا أو منخفض جدًا إلى زيادة معاناتك ويمكن أن يزيد ألم ركبتك سوءًا إن تثبيت جسمك في وضع حرج لفترات طويلة يجعل من الصعب على ركبتيك الحفاظ على التوازن والاستقرار.