خبير: إسبانيا بوابة لغاز التبريد الغير القانونى إلى أوروبا

كتبت ـ فاطمة شوقى

قال هيكتور سانتيد، خبير فى وحدة العمليات البيئية المركزية فى Seprona (UCOMA، إن "إسبانيا أصبحت بوابة لغاز التبريد الغير القانونى إلى أوروبا، ولذلك فهناك حاجة الى مراقبة هذا النشاط أكثر من أى وقت مضى للقضاء على تلك الأزمة.

وأشارت صحيفة "الكونفدينثيال" إلى أن إدخال الغاز غير القانونى مباشرة عبر موانئ المنطقة الجنوبية، فإن الغاز من أوروبا يدخل إسبانيا أيضًا ، كما أوضح الخبير فى مناظرة افتراضية نظمتها منظمة كوفيام CONAIF واللجنة الفنية الأوروبية الفلوروكربون (EFCTC).

وأضاف سانتيد أن هناك ثلاث إجراءات أو تدابير رئيسية يمكن أن تساعد فى الحد من الاتجار الغير مشروع بغازات التبريد، وبالتالى المساهمة فى قمعه من جذوره:

1. الوعى فى سلسلة القيمة

من الضرورى زيادة الوعى فى جميع روابط سلسلة القيمة، كما شدد خافيير دى أورتى، عضو اللجنة الباردة للاتحاد الوطنى لجمعيات التركيب والسوائل، قائلا: "هذا أمر أساسى للترويج للإبلاغ عن أنشطة التجارة غير المشروعة المشبوهة".

وقال دييجو جارثيا، الرئيس التنفيذى لشركة Kimikal: "الاستخدام مضمون، وهو أمر لا يحدث فى كثير من الحالات"، وبالمثل، "يؤثر تأثير هذا السوق غير القانونى على سلسلة القيمة بأكملها، من المصنّعين، الذين حرموا من الموارد، من خلال القائمين بالتركيب، لأنهم يعانون من المنافسة غير العادلة، إلى المستخدم النهائى، الذى يجب أن يقلق من التركيب والمنتج الذى يقومون به.

2. تدريب الجهات المختصة

أضاف مورلى سوخوانى، الرئيس التنفيذى لشركة EMEA FluoroChemicals فى Chemours ورئيس منطقة البحوث والبيانات: "من أجل كبح النشاط الإجرامى، من الضرورى زيادة تدريب الجمارك والسلطات التى تحقق فى قضايا التجارة غير المشروعة".

وأضاف "يجب توفير التدريب المناسب والأدوات اللازمة للعمل والمراقبة للجمارك - واصل تقديم التفاصيل - وتسهيل تبادل البيانات حول الحصص القانونية المتاحة".

ويمكن أن تشكل غازات التبريد HFC المستوردة بطريقة غير مشروعة ثلث السوق فى أوروبا، ولذلك فإنه "سيكون من المفيد جدًا أن ترسل لنا جميع المعلومات الممكنة حول السلوك المشبوه وتلقى نوعًا من التدريب من المتخصصين فى هذا القطاع، من أجل تحسين فعالية التحقيقات وتكون أكثر مرونة في العروض ".

3. مزيد من التحكم وإمكانية التتبع فى العمليات

وقال الخبير سانتيد إن القيام بمزيد من الرقابة والمراقبة على تحركات المشغلين عبر أي نوع من الطرق مثل الجمارك هو أحد المبادرات الأخرى التي يمكن أن تستأصل السوق السوداء، ولذلك تشكل إمكانية تتبع جميع العمليات ركيزة أساسية للكشف عن الغازات المستوردة بطريقة غير مشروعة. ممارسة بدأ تنفيذها بالفعل في بعض الدول الأوروبية.