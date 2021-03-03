اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 12:52 م
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حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:26 م
حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ إزالة الاعلانات والاشغالات بسيدى غازى
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والأرصفة المخالفة والإعلانات غير المرخصة والمنتهى ترخيصها، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا بمراكز ومدن المحافظة.

وأشرف المهندس هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدى غازي، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالمدينة، بالتنسيق مع قسم الإشغالات.

كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإشغالات بقرية الحرية، والعمارات السكنية بالمنطاوى، وأيضاً بالمحطة وشارع السوق، بالتعاون مع قسم الدعاية والإعلان، وبالتنسيق مع قسم الإشغالات.

ووجَّه محافظ كفر الشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين.

حملة ازالة الاشغالات بكفر الشيخ (1)
حملة ازالة الاعلانات والاشغالات بكفر الشيخ

 

حملة ازالة الاشغالات بكفر الشيخ (2)
ازالة الباعة الجائلين

 

حملة ازالة الاشغالات بكفر الشيخ (3)
حملة لازالة الاشغالات 

كفر الشيخ

حملات لازاله الاشغالات

ازالة دعاية وإعلان

تطبيق الإجراءات الاحترازية

محافظ كفر الشيخ

رئيس مدينة سيدى غازى

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