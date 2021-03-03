حملة لمكافحة القوارض بالشرقية لزيادة إنتاجية محصول القمح

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، إنه تنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية وحفاظا على انتاجية محصول القمح قامت الإدارات الزراعية بديرب نجم وأولاد صقر وصان الحجر ومنيا القمح، بتكثيف أعمال صيانة محصول القمح من خلال وضع المبيدات اللازمة ببؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر بعيدا عن الكتل السكنية.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد أثناء العمل من خلال توفير ماسكات للوجه وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال.

أضاف وكيل وزراعة الزراعة، استمرار أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض بمراكز ومدن المحافظة لما تمثله من خطورة على المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية الشتوية التي تميز محافظة الشرقية بالإضافة إلي حدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة استمرار تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض لوقاية المحاصيل الزراعية وخاصة محصول القمح حفاظا على البيئة وصحة الإنسان، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحصول وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروسات المعدية أثناء تنفيذ الحملة.