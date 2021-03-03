اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مارس 2021 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

حكومة الجزائر تقدم مشروع قانون لسحب الجنسية للمتورطين فى أنشطة إرهابية

الأربعاء، 03 مارس 2021 08:21 م
حكومة الجزائر تقدم مشروع قانون لسحب الجنسية للمتورطين فى أنشطة إرهابية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت الحكومة الجزائرية، اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم (قانون) لسحب الجنسية من المتورطين في أنشطة إرهابية، أو أعمال "ألحقت ضرراً بمصالح البلاد".

وقال التلفزيون الجزائرى، إن وزير العدل عبد القادر زغماتي قدم عرضاً خلال اجتماع مجلس الحكومة، حول مشروع مرسوم تنفيذي "يتضمن تجريد الجنسية الجزائرية، سواء المكتسبة أو الأصلية، للفئات التي قامت بأعمال خارج الوطن ألحقت ضرراً بمصالح البلاد، أو تمس بالوحدة الوطنية، وكذلك الفئات التي انخرطت في منظمات ونشاطات إرهابية بالخارج، أو تقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها".

وجاء في مشروع المرسوم التنفيذي أن الجنسية الجزائرية ستسحبُ أيضاً من "كل من تعامل مع دولة معادية للجزائر".


حكومه الجزائر

اخبار الجزائر

الحكومه الجزائريه

سحب الجنسيه الجزائريه

الجزائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة