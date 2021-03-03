حفل فنى بأوبرا دمنهور الجمعة لأشهر أعمال التراث والأغانى المعاصرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على أهمية الدور الفنى والثقافى المتميز الذى تلعبه دار الأوبرا المصرية فى نشر الثقافة والفنون الجادة الهادفة والارتقاء بالذوق العام، بما تقدمه من فن راقى.

وقالت المهندسة إيمان مكاوى - مدير دار أوبرا دمنهور، إن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ستنظم فى الثامنة من مساء الجمعة 5 مارس حفلا فنيا بأوبرا دمنهور للفنانة نوران أبو طالب وفرقتها، حيث سيتضمن الحفل برنامج متميز من أشهر أعمال التراث والأغانى المعاصرة إلى جانب بعض أعمالها الخاصة، وسيتم خلال الحفل الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.