اليوم السابع
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حريق فى ثلاجة خضراوات بالمنوفية والحماية المدنية تسيطر وتبدأ عملية التبريد.. فيديو لايف

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:02 ص
حريق فى ثلاجة خضراوات بالمنوفية والحماية المدنية تسيطر وتبدأ عملية التبريد.. فيديو لايف سيارة إطفاء - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قدم موقع "اليوم السابع" بثا مباشرا، من داخل حريق لثلاجة خضراوات بمنطقة المطورين، بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وعلى الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، بعد تليقه إخطارا بالدفع بقوات الحماية المدنية برئاسة العقيد رضا عبده، وكيل إدارة الحماية المدنية، وجرت السيطرة على الحريق وتجرى الآن عملية التبريد.

وكان اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد نشوب حريق هائل فى ثلاجة خضراوات بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتمت السيطرة على الحريق عقب الدفع بــ12سيارة إطفاء، وتجرى حاليا عملية التبريد بعد إخماد النيران.

 


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