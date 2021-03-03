حديقة الأورمان تستعد لافتتاح معرض زهور الربيع ال 88

كتبت أسماء نصار

تستعد حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، لافتتاح معرض زهور الربيع رقم 88 خلال شهر مارس الجارى.

وتفقد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الحديقة، والتقى مع بعض العارضين لمتابعة الاستعداد لافتتاح المعرض .

كما عقد عزوز، اجتماعا مع اللجنة المنظمة للمعرض بحضور المهندس محمد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير والمشرف العام على المعرض والدكتور محمد فوزي مدير حديقة الأورمان، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العارضين والزائرين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال عزوز، أن باب الاشتراك في المعرض مازال مفتوحا أمام العارضين الجدد، وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب والمستلزمات الزراعية وصغار المزراعين وشباب الخرجيين .

يذكر أن حديقة الأورمان بالجيزة تعتبر من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث أنها مقامة على مساحة 28 فداناً، وأنشئت عام 1875. تضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي وتستضيف كل عام.

يشار إلى أن معرض زهور الربيع وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.