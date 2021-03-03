حجز مدرسة تعدت بالضرب على طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة كفر صقر العامة، بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حجز مدرسة لحين ورود تحريات المباحث؛ لاتهامها بالتعدى بالضرب على طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بتعدى سيدة بالضرب على طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وأن المتهمة تعمل أمين مخزن بمدرسة حكومية بكفر صقر، مُقيمة ببندر كفر صقر، تعدت بالسب والقذف والضرب على طالب بالمرحلة الثانوية، من ذوى الاحتياجات الخاصة؛ بسبب حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه ونجلها أثناء لهوهما معًا، فيما جرى ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3040 جُنح كفر صقر لسنة 2021، وبالعرض على النيابه قررت حبسها على ذمة التحقيقات.