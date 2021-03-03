اليوم السابع
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حبس مدير مسئول عن ثلاجة بتهمة حيازة نصف طن لحوم فاسدة بالقاهرة

الأربعاء، 03 مارس 2021 10:46 م
حبس مدير مسئول عن ثلاجة بتهمة حيازة نصف طن لحوم فاسدة بالقاهرة لحوم فاسدة_أرشيفية
كتب سايم على

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قررت النيابة العامة، حبس المدير المسئول عن ثلاجة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بحيازة نصف طن لحوم فاسدة ومجهولة المصدر.

وطالبت النيابة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة للقانـون.

وضبطت مباحث التموين، 550 كيلو جرام "مصنعات لحوم" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.


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