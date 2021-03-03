اليوم السابع
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الأربعاء، 03 مارس 2021 09:27 ص
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حبس متهمين بخطف "أقراط" وحقائب السيدات فى السويس 4 أيام

الأربعاء، 03 مارس 2021 09:26 ص
حبس متهمين بخطف "أقراط" وحقائب السيدات فى السويس 4 أيام حبس - أرشيفية
السويس - سيد نون

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قررت النيابة العامة بمحافظة السويس، حبس اثنين من المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بخطف "أقراط" السيدات وحقائبهن بشوارع حي الأربعين.

كان اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقي بلاغين بخطف شخص "أقراط" سيدات بالشارع، وخطف آخر حقيبة سيدة بها مشغولات ذهبية، فتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد وليد الشرقاوى رئيس مباحث مديرية أمن السويس، وتم التعرف علي المتهمين بارتكاب الواقعتين.

وتمكن رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين، الرائد أحمد عبيد، ومعاون المباحث النقيب أحمد عز، من القبض علي المتهم الأول في واقعة خطف "أقراط" السيدات بالشارع، كما تمكن ضباط المباحث من القبض علي المتهم بخطف حقيبة سيدة وتم إعادة المشغولات الذهبية والمسروقات.

تم تحرير محاضر بضبط المتهمين بقسم شرطة الأربعين بالسويس، وتم التحقيق من قبل النيابة العامة، والتى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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