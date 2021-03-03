حبس عاطل متهم بسرقة المساكن بالإسكندرية 4 أيام

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بارتكاب 4 وقائع سرقة مساكن، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المسروقات.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المساكن متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى وارتكابه 4 حوادث سرقة، تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.