حبس عاطل متهم بترويج المواد المخدرة في الشرابية 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الشرابية، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة ترويج مواد مخدرة على عملائه في المنطقة، حيث تم ضبطه وبحوته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة الشرابية مكانا له لمزاولة نشاطه الاجرامى، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي .

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشرابية، يفيد ضبط عاطل له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته (220 جرام حشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.