اليوم السابع
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حبس طبيبه نساء 3 سنوات بتهمة الإهمال أثناء عملية جراحية تسبب فى وفاة سيدة

الأربعاء، 03 مارس 2021 01:53 م
حبس طبيبه نساء 3 سنوات بتهمة الإهمال أثناء عملية جراحية تسبب فى وفاة سيدة حبس - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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قضت محكمة جنح شربين الجزئية بمحافظة الدقهلية، بالسجن 3 سنوات لطبيبة نساء وتوليد بتهمة الإهمال الجسيم في إجراء عملية جراحة عاجلة لاستخراج جنين متوفي من بطن والدته في مركز خاص.

وقضت المحكمة بسجن طبيبة نساء وتوليد ومقيمة بقرية كفر الدبوسي التابعة مركز شربين، لاتهامهما بالإهمال الجسيم الذي تسبب في وفاة سيدة تبلغ من العمر  27 سنة، حاصلة علي ليسانس حقوق وأم لطفلين. 

واستمعت المحكمة إلى الشهود، وأكدوا أن الأحداث بدأت في شهر أبريل 2020 عندما شعرت المجني عليها بآلام الولادة ليلا، وسارعت بالاتصال بالطبيبة المتهمة وهي التي تابعت معها الحمل وسبق أن وضعت عندها طفلين، إلا أن الطبيبة طلبت منها تعاطي حبوب مسكنة، والانتظار إلى الصباح، فلما اشتد الألم عاودت الاتصال بالطبيبة فنصحتها بأخذ حقنة مسكنة، حتى وصل الألم إلي حد لا تتحمله الأم، وطلبت الطبيبة من الأم الحضور للمركز الطبي الخاص بها .

وأكدت أسرة المجني عليها، إن الأم توجهت إلي المركز الطبي الخاص بالطبيية، بعد عدة استغاثات بها من شدة الألم، وعندما وصلت إلي المركز الطبي الخاص بها، وأجرت سونار تبين أن المشيمة منفصلة والجنين متوفي، وكان من المفترض أن تطلب نقلها إلى مستشفى مجهز لإجراء مثل هذه العمليات إلا أنها طلبت فتح غرفة العمليات بالمركز، وقررت إجراء العملية.

 

 

 

 


الدقهليه

جنح شربين

حبس طبيبة نساء وتوليد

اخبار الحوادث

تهمة الاهمال الجسيم

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