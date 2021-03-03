حبس صاحب محل حاز 1530 عبوة سجائر مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب سايم على

قررت النيابة العامة، حبس صاحب محل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بحيازة 1530 عبوة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، قبل بيعها للمواطنين.

وطالبت النيابة، رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه واستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وضبطت مباحث التموين مالك محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر وبحوزته (1530) عبوة سجائر "مختلفة الأنواع"، مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف ببيعه هذه السجائر المجهولة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.