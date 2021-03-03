حبس شقيقين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة أجهزة الحاسب الآلى من مدارس الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المساكن، حيث جرى ضبطهما عقب سرقتهما أجهزة كمبيوتر من إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وكلفت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا من مديرة مدرسة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، تفيد فيه باكتشافها سرقة (3 جهاز كمبيوتر بمشتملاتها)، من داخل المدرسة محل عملها.



وبتكثيف التحريات، جرى التوصل إلى هوية مرتكبى الواقعة، حيث تبين أن شقيقين "مسجلان خطر" وراء ارتكاب واقعة السرقة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة جرى ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما.



وباستدعاء مديرة المدرسة تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.. وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.